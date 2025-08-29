Ronit Ghose, cadre chez Citigroup, met en garde sur le fait que permettre aux stablecoins d'offrir des rendements pourrait déclencher un exode massif pouvant atteindre 6 600 milliards de $ de dépôts bancaires.

Ronit Ghose, cadre chez Citigroup, met en garde contre le fait que permettre aux stablecoins d'offrir des rendements pourrait déclencher un exode massif pouvant atteindre 6 600 milliards de dollars de dépôts bancaires, faisant écho à la crise des caisses d'épargne et de crédit des années 1980. Les banques font pression contre des réglementations telles que le GENIUS Act, craignant une augmentation des coûts et des perturbations économiques. Cela met en évidence la tension entre l'innovation de la cryptomonnaie et la stabilité bancaire.
Il y a un mois, le président américain Donald Trump a promulgué la loi GENIUS (GENIUS Act), qui instaure un régime réglementaire pour les stablecoins et renforce le rôle des États-Unis dans le paysage mondial en pleine évolution des cryptomonnaies. Cette étape marque la première réglementation majeure des cryptomonnaies stablecoins aux États-Unis, en créant un cadre juridique pour leur émission et la protection des consommateurs.
Cependant, Ronit Ghose, responsable mondial de l'avenir de la finance chez Citi, a averti que le fait d'autoriser les stablecoins à offrir des rendements pourrait précipiter un exode massif des dépôts des banques traditionnelles, rappelant la crise des caisses d'épargne et de crédit des années 1980. Lors d'un récent événement professionnel, Ghose a souligné que les stablecoins, des cryptomonnaies indexées sur des actifs stables comme le dollar américain, pourraient attirer les déposants avec des rendements plus élevés, ce qui pourrait entraîner une perte de plusieurs milliers de milliards de dollars dans les bilans des banques.
Cette préoccupation découle des discussions réglementaires en cours, notamment autour du projet de loi GENIUS, qui pourrait permettre aux émetteurs de stablecoins de verser des intérêts sur les réserves. Selon certaines informations, un tel changement pourrait faire écho aux années 1980, lorsque les fonds monétaires ont siphonné les dépôts des banques, les obligeant à augmenter leurs taux d'intérêt et à réduire l'accès au crédit. Ghose a estimé que jusqu'à 6 600 milliards de dollars de dépôts pourraient migrer si les stablecoins devenaient des alternatives rémunératrices, un chiffre qui souligne la menace existentielle qui pèse sur les modèles de financement des banques.
Les observateurs du secteur notent que les banques font déjà pression pour combler les lacunes de la réglementation sur les stablecoins, craignant une répétition des perturbations passées. Un rapport détaille comment Citi considère cela comme un catalyseur potentiel de hausse des coûts de financement, qui pourrait se répercuter sur les taux d'emprunt des consommateurs et des entreprises. Les stablecoins comme l'USDC et le Tether détiennent actuellement plus de 150 milliards de dollars de capitalisation boursière, largement soutenus par des titres du Trésor, mais sans rendement, ils sont restés un créneau pour les transactions plutôt que pour l'épargne.
Pourtant, l'attrait des rendements pourrait changer cette dynamique du jour au lendemain. Les publications sur X (anciennement Twitter) reflètent l'enthousiasme croissant du milieu de la cryptomonnaie, les utilisateurs spéculant que des banques comme Citi se positionnent pour l'intégration des stablecoins tout en mettant en garde contre les risques, en soulignant les expériences passées de Citi avec la blockchain pour les paiements transfrontaliers. Cette dualité met en évidence la tension : les banques veulent profiter de cette technologie, mais redoutent la concurrence.
Une dualité ressentie au Sénat américain lors de l'adoption de la GENIUS Act. Les partisans de la GENIUS Act se sont félicités de cette mesure offrant des garanties aux consommateurs, permettant l'entrée de sociétés financières conventionnelles et la croissance du marché des monnaies numériques. Cependant, le projet de loi est qualifié de « cadeau » à l'industrie des cryptomonnaies et, plus précisément, de potentielle porte ouverte à une corruption étatique sans précédent, avec Donald Trump au cur de ses préoccupations.
Les banques américaines, en particulier, tirent la sonnette d'alarme sur la « fuite des dépôts ». Elles affirment que les stablecoins, s'ils étaient autorisés à verser des intérêts, entreraient en concurrence déloyale avec les dépôts réglementés, ce qui pourrait déstabiliser le système financier. L'analyse de Citi met en garde contre un scénario dans lequel les épargnants se ruent vers les stablecoins à haut rendement, laissant les banques avec des sources de financement de gros plus coûteuses.
Les trésoriers et les directeurs financiers offrent toutefois un contrepoint. Un rapport suggère que le véritable problème n'est pas le rendement, mais la fragmentation de l'infrastructure de paiement. Les responsables financiers des entreprises considèrent les stablecoins comme des outils permettant d'effectuer des transferts transfrontaliers efficaces, et non comme de simples instruments de rendement, et pourraient les intégrer dans leurs opérations de trésorerie sans pour autant abandonner complètement les banques.
Les implications plus larges s'étendent aux marchés du crédit. Si les dépôts s'enfuient, les banques pourraient réduire leurs prêts, ce qui ferait grimper les taux d'intérêt et ralentirait la croissance économique une préoccupation amplifiée dans la couverture par Cointelegraph des remarques de Ghose. Les partisans des cryptomonnaies, quant à eux, y voient une validation du pouvoir disruptif de la blockchain, certains posts X saluant les stablecoins comme l'avenir de la monnaie.
Citi elle-même ne se détourne pas de ce domaine ; selon diverses informations provenant du secteur, la banque explorerait actuellement des services de conservation et de paiement de stablecoins. Cette stratégie de couverture mettre en garde contre les risques tout en investissant dans la technologie positionne Citi à la fois comme critique et participante dans le domaine des stablecoins.
Pour les initiés du secteur, le débat se résume à trouver un équilibre entre innovation et stabilité. Les régulateurs sont soumis à la pression d'élaborer des règles qui favorisent la concurrence sans déclencher de crises, alors que les stablecoins se rapprochent de l'adoption généralisée. L'avertissement de Ghose rappelle que l'intersection entre la cryptomonnaie et la banque traditionnelle pourrait remodeler la finance mondiale, exigeant une surveillance vigilante pour atténuer les sorties de fonds involontaires, notamment, l'utilisation des stablecoins dans des activités illicites.
Selon un rapport de Chainalysis, ces stablecoins ont été impliqués dans 70 % des transactions d'escroquerie en cryptomonnaie en 2023, représentant un total de 40 milliards de dollars sur les années 2022 et 2023. L'évasion des sanctions a été la principale catégorie de criminalité, avec 83 % des paiements en cryptomonnaie vers des pays sanctionnés et 84 % vers des individus et entreprises spécifiquement sanctionnés. Alors que les discussions autour du GENIUS Act s'intensifient, les mois à venir pourraient déterminer si les stablecoins deviendront les sauveurs ou les perturbateurs de l'écosystème bancaire.
Source : Ronit Ghose, responsable mondial de l'avenir de la finance chez Citi
