SWIFT, le réseau mondial qui traite la plupart des paiements transfrontaliers dans le monde, se prépare à lancer sa propre blockchain dans le cadre d'une bataille permanente avec Ripple

SWIFT, le réseau mondial qui gère la plupart des paiements transfrontaliers dans le monde, se prépare à lancer sa propre blockchain alors que des rumeurs circulent sur une bataille en cours avec Ripple dans le domaine des paiements. Selon l'annonce, SWIFT collabore avec Consensys, la société de développement Ethereum fondée par Joe Lubin, afin de créer un registre numérique partagé qui prend en charge des transactions internationales plus rapides, moins coûteuses et plus efficaces. À mesure que les stablecoins et la monnaie tokenisée se généralisent, SWIFT développe son propre registre blockchain afin de conserver sa position centrale sur le marché des paiements internationaux.
La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), légalement S.W.I.F.T. SC, fournit le principal réseau de messagerie par lequel les paiements internationaux sont initiés. Elle vend également des logiciels et des services aux institutions financières, principalement pour une utilisation sur son réseau propriétaire « SWIFTNet », et attribue des codes d'identification d'entreprise ISO 9362 (BIC), communément appelés « codes SWIFT ». En 2018, environ la moitié de tous les paiements transfrontaliers de grande valeur dans le monde utilisaient le réseau SWIFT.
Récemment, une annonce a révélé que SWIFT, le réseau mondial qui gère la plupart des paiements transfrontaliers dans le monde, se prépare à lancer sa propre blockchain alors que des rumeurs circulent sur une bataille en cours avec Ripple dans le domaine des paiements. Ripple Labs est une entreprise technologique américaine qui propose des produits blockchain pour les entreprises sur le XRP Ledger et d'autres réseaux.
Si beaucoup comparent souvent le rôle de SWIFT à celui de Ripple en raison de ses solutions de paiement liées au XRP, ce nouveau projet ne constitue pas un défi direct à la société fintech, mais s'inscrit plutôt dans une course beaucoup plus vaste, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, pour définir l'avenir de la monnaie numérique. En effet, la blockchain est considérée comme une avancée technologique majeure du XXIe siècle, capable d'influencer les organisations aux niveaux stratégique, opérationnel et commercial.
La blockchain est un registre distribué contenant des listes croissantes d'enregistrements (blocs) qui sont reliés entre eux de manière sécurisée via des hachages cryptographiques. Chaque bloc contient un hachage cryptographique du bloc précédent, un horodatage et des données de transaction. Comme chaque bloc contient des informations sur le bloc précédent, ils forment effectivement une chaîne, chaque bloc supplémentaire étant lié à ceux qui le précèdent. Par conséquent, les transactions blockchain sont résistantes à la modification car, une fois enregistrées, les données d'un bloc donné ne peuvent être modifiées rétroactivement sans modifier tous les blocs suivants et obtenir le consensus du réseau pour accepter ces modifications.
Selon l'annonce, SWIFT collabore avec Consensys, la société de développement Ethereum fondée par Joe Lubin, afin de créer un registre numérique partagé qui prend en charge des transactions internationales plus rapides, moins coûteuses et plus efficaces. SWIFT maintient toujours son registre blockchain au stade de prototype, mais les principales banques le testent déjà. JP Morgan aux États-Unis et Deutsche Bank en Europe font partie des grandes institutions qui participent à ces premiers essais.
SWIFT et ses partenaires conçoivent la nouvelle infrastructure pour prendre en charge les stablecoins réglementés ainsi que les actifs tokenisés. Le registre partagé est directement relié aux blockchains privées que les organisations utilisent en interne et aux blockchains publiques ouvertes au grand public. En reliant les deux, les banques et les sociétés financières de différentes régions pourront rejoindre la plateforme sans avoir à abandonner les systèmes qu'elles utilisent déjà.
Ripple, connu depuis longtemps pour avoir associé son token XRP à des solutions transfrontalières, est présent dans ce domaine depuis des années. Cependant, l'annonce précise que la stratégie de SWIFT est différente. Au lieu de s'appuyer sur une seule cryptomonnaie, elle crée un réseau qui fonctionne directement avec les banques et les institutions établies.
La décision de SWIFT de lancer sa propre blockchain pourrait s'inscrire dans le cadre d'une bataille beaucoup plus importante, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, dans le monde des paiements. Les stablecoins, qui sont des actifs numériques liés aux monnaies fiduciaires, sont désormais utilisés dans des transactions représentant des milliers de milliards de dollars. L'essor des stablecoins pourrait remettre en cause le rôle établi de longue date de SWIFT dans les paiements internationaux. Si les banques commencent à régler leurs transactions directement avec des stablecoins, elles pourraient ne plus dépendre du réseau mondial de messagerie pour les transferts transfrontaliers.
La croissance rapide des stablecoins pourrait inciter les banques à contourner complètement SWIFT, et si les banques choisissent d'utiliser à la place de nouveaux systèmes de paiement numériques, le rôle de SWIFT pourrait se réduire considérablement. Le réseau mondial de messagerie pour les institutions financières est en train de mettre en place un registre blockchain dans son cadre afin de réduire ce risque et d'empêcher les banques de migrer vers des fournisseurs concurrents.
Cette initiative ne signifie pas que SWIFT se lance dans une confrontation directe avec Ripple. À mesure que les stablecoins et la monnaie tokenisée se généralisent, SWIFT développe son propre registre blockchain afin de conserver sa position centrale sur le marché des paiements internationaux. Le géant mondial de la messagerie financière pourrait s'efforcer de renforcer sa position de leader et de se préparer à la course aux billions de dollars qui pourrait façonner le marché international des transferts d'argent.
Pourtant, la blockchain ne fait pas l'unanimité. Pour Nicolas Lenz, étudiant en informatique en Allemagne, « la blockchain ne résout rien ». Dans un billet de blog, Nicolas Lenz indique que la blockchain en tant que technologie est déjà profondément défectueuse dans son concept de base. La technologie Blockchain promettrait d'éliminer la confiance dans les institutions centrales.
Pour Lenz, l'idée de ne plus avoir à faire confiance à des organisations centralisées peut sembler séduisante, mais elle ne fonctionne pas : les blockchains ne suppriment pas la « confiance », elles changent simplement la personne à qui il faut faire confiance. Selon Ewan Kirk, entrepreneur en technologie, « il ne faut surtout pas croire au battage médiatique. »
Source : Annonce de SWIFT
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
La SEC américaine lance le projet Crypto pour intégrer la blockchain dans les systèmes financiers, dans le but d'établir la leadership des États-Unis sur les marchés en chaîne d'ici 2027
Stripe dévoile Tempo, une nouvelle blockchain conçue pour accélérer et fluidifier les paiements en stablecoins, mais elle remet en question le principe de décentralisation de la technologie blockchain
Les blockchains n'ont pas tant d'utilité que cela, par Cal Paterson
Vous avez lu gratuitement 620 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.