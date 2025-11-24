Carnage crypto du Bitcoin : le déclencheur caché derrière le revirement soudain de Wall Street, les paris à levier sur les cryptos forcent les ventes de toutes les classes d'actifs, risquant un krach massif

Ce retournement intervient alors que les critiques contre le secteur des cryptomonnaies se multiplient, à limage de Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, qui a qualifié les jetons crypto comme le bitcoin de « schémas de Ponzi décentralisés ». Lors dune audition au Congrès en 2022, il a réaffirmé son scepticisme envers les cryptomonnaies présentées comme des monnaies, tout en reconnaissant lintérêt de la blockchain, de la DeFi et des contrats intelligents.
Les traders de Wall Street pointent du doigt le Bitcoin pour le revirement déconcertant du marché cette semaine. Après que les résultats exceptionnels de Nvidia aient suscité l'espoir d'une reprise alimentée par l'intelligence artificielle (IA), les actions ont plongé dans un revirement vertigineux. Le S&P 500 a chuté de plus de 2 % jeudi, effaçant ses gains initiaux, tandis que la déroute du Bitcoin s'est accentuée, passant sous la barre des 84 000 dollars après avoir récemment atteint des sommets supérieurs à 100 000 dollars. Les investisseurs soupçonnent que les paris à effet de levier sur les cryptomonnaies forcent les ventes dans toutes les classes d'actifs.
« Il est possible que la chute du bitcoin oblige certains investisseurs à vendre les actions qu'ils détiennent », a déclaré un stratège de marché. Cette théorie a gagné du terrain dans un contexte d'effondrement du marché des cryptomonnaies, qui a vu près de 1 000 milliards de dollars de valeur s'évaporer, déclenchant des appels de marge sur les positions surendettées.
Les entrées dans les ETF Bitcoin, qui constituaient autrefois un pilier stable de la demande, ont fortement diminué. Les moteurs des cryptomonnaies de Wall Street sont en train de caler, les fonds perdant des millions chaque jour. Cette crise de liquidité se répercute sur les actions, où les hedge funds et les family offices exposés à plusieurs actifs sont confrontés à des liquidations forcées.
La chute du Bitcoin déclenche une cascade d'effets de levier
La vente massive de cryptomonnaies a véritablement commencé le mois dernier, le Bitcoin perdant 30 % par rapport à son pic d'octobre, proche de 126 000 dollars. Les positions ouvertes ont atteint des niveaux records, signe d'un effet de levier effréné, avant qu'un brutal recul n'efface 1 200 milliards de dollars de capitalisation boursière. Les liquidations ont dépassé le milliard de dollars en une seule séance, selon les données des trackers on-chain.
Les traders qui ont transformé leurs portefeuilles d'actions en effet de levier sur les crypto-monnaies sont désormais sous pression. « La vente massive de BTC provoque des appels de marge systémiques dans les portefeuilles d'actions. D'où pensez-vous qu'ils ont tiré leur effet de levier ? », a fait remarquer un observateur sur X, faisant écho au sentiment des initiés du secteur. Les courtiers principaux de sociétés telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley, qui facilitent les opérations sur marge croisée, se précipiteraient pour couvrir leurs expositions.
La profondeur du marché pour le Bitcoin et l'Ether reste structurellement faible après la purge des effets de levier d'octobre, ce qui risque d'entraîner des fluctuations plus importantes. Cette fragilité a amplifié le revirement de jeudi : les actions de Nvidia ont bondi de 8 % avant l'ouverture du marché grâce aux résultats, pour finalement clôturer en baisse de 7 % à mesure que la crypto-contagion se propageait.
Le stress test des cryptomonnaies à Wall Street se déroule
Le mois difficile que traversent les cryptomonnaies met à rude épreuve les fondations de Wall Street. Les revirements sont monnaie courante pour les détenteurs de bitcoins, mais leur ampleur cette fois-ci, associée aux sorties de capitaux des ETF, marque un changement structurel. Plusieurs rapports affirment que les ETF sur le bitcoin, qui avaient accumulé des milliards de dollars d'entrées en début d'année, sont désormais vendeurs nets, ce qui alimente les craintes d'une nouvelle baisse.
Les hedge funds utilisant des stratégies algorithmiques reliant les actions et les cryptomonnaies sont les plus durement touchés. Une fausse alerte classique s'est produite : les positions ouvertes ont bondi de 7,2 % en 24 heures sur les positions longues à effet de levier, puis se sont effondrées. La chute intrajournalière de 4 % du Nasdaq a reflété la baisse du Bitcoin sous les 83 000 dollars, les actions liées à l'IA telles que Nvidia étant prises dans la tourmente.
La politique de la Fed ajoute de l'huile sur le feu. Malgré des données modérées laissant entrevoir des baisses de taux en décembre, des signaux haussier ont déclenché des mouvements d'aversion au risque. La capitalisation boursière des cryptomonnaies a chuté de 9 % pour atteindre 2 820 milliards de dollars, se rapprochant des plus bas niveaux d'avril, avec 2 400 milliards de dollars comme prochain support.
Cours du BTC/USD sur 6 mois
Les mécanismes de contagion entre actifs exposés
Les services de courtage de premier ordre permettent un effet de levier transparent entre les actions et les cryptomonnaies, mais en période de ralentissement économique, cela devient un handicap. Les investisseurs qui empruntent sur des garanties en actions pour parier sur le Bitcoin sont confrontés à des appels de marge à trois chiffres lorsque les prix s'effondrent. Le revirement boursier de jeudi a suivi une reprise spectaculaire, mais la pression à la vente sur les cryptomonnaies a submergé les offres d'achat.
Les sociétés de cryptomonnaies cotées en bourse telles que MicroStrategy et Coinbase ont vu leurs actions chuter de 10 à 15 %, entraînant les indices à la baisse. « Le crypto-hiver 2.0 frappe Wall Street », proclamait un message sur X, reflétant la panique alors que le Bitcoin testait les 84 000 dollars. La volatilité ne se normalise pas ; c'est un trou noir de liquidité.
Les régulateurs surveillent cependant la situation. La SEC intensifie sa surveillance des cryptomonnaies dans un contexte de retournement des ETF, tandis que la CFTC enquête sur les excès de levier. Le vendredi 21 novembre, les marchés se sont stabilisés grâce aux espoirs de baisse des taux, mais les fragilités sous-jacentes persistent.
La crise de liquidité fait écho aux crises passées
Cette situation n'est pas un cas isolé. La cascade de liquidations d'un milliard de dollars en octobre dernier a effacé les gains, les actions ayant été vendues juste après l'ouverture de la Bourse de New York. Une dynamique similaire s'est produite lors des précédentes chutes : 1,4 million de traders ont liquidé leurs positions en quelques heures, le S&P a chuté de 2 %, le Bitcoin est tombé à 102 000 dollars et les altcoins ont perdu entre 60 et 90 % de leur valeur.
Les empreintes institutionnelles sont omniprésentes. Les family offices et les fondations, attirés par le boom des cryptomonnaies de 2024, se sont surendettés. Les short squeezes sur les actions liées aux cryptomonnaies ont aggravé la débâcle. Les médias spécialisés notent que les épisodes de volatilité annoncent de nouvelles turbulences, le Bitcoin et les actions souffrant de manière synchronisée.
La reprise dépend donc du rétablissement de la liquidité. Les flux des ETF Bitcoin doivent se stabiliser, l'effet de levier doit être réduit et les baisses de taux de la Fed doivent...
