Plus de la moitié de toutes les cryptomonnaies jamais lancées ont aujourd'hui disparu, la plupart des échecs ayant eu lieu en 2025, selon une nouvelle analyse de CoinGecko

Une nouvelle analyse de CoinGecko a révélé que plus de la moitié de toutes les cryptomonnaies jamais lancées ont aujourd'hui disparu, la plupart des échecs ayant eu lieu en 2025. L'étude a examiné les cotations de jetons sur GeckoTerminal entre mi-2021 et fin 2025. Sur les quelque 20,2 millions de jetons qui ont fait leur entrée sur le marché pendant cette période, 53,2 % ne sont plus activement négociés. Pas moins de 11,6 millions de ces échecs se sont produits rien qu'en 2025, ce qui représente 86,3 % de toutes les disparitions de jetons au cours des cinq dernières années.
Une cryptomonnaie ou jeton numérique, est une monnaie électronique (actif numérique) émise de pair à pair, sans nécessiter de banque ou de banque centrale ni d'intermédiaire humain. Elle est utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé basé sur une blockchain intégrant des technologies de cryptographie pour les processus d'émission et de règlement des transactions. Apparus en 2009 avec le Bitcoin et sa blockchain, des milliers d'autres cryptomonnaies se sont ensuite développées.
En novembre 2025, Wall Street a été confronté à un revirement soudain du marché. Malgré les solides résultats des entreprises technologiques qui avaient initialement soutenu le moral des investisseurs, les actions ont brusquement inversé leur tendance, impactant des valeurs comme le S&P, le Nasdaq et les entrées dans les ETF Bitcoin, qui étaient auparavant des piliers stables de la demande.
Selon les analystes, ce repli brutal serait étroitement lié à la chute vertigineuse du Bitcoin qui aurait déclenché des liquidations massives et des appels de marge sur les marchés des cryptomonnaies et des actions. Les investisseurs soupçonnent que les paris à effet de levier sur les cryptomonnaies ont provoqué des ventes dans toutes les classes d'actifs, amplifiant ainsi les tensions financières et suscitant des inquiétudes quant à une nouvelle instabilité du marché.
L'un des principaux facteurs à l'origine de la multiplication des jetons morts a été l'essor des memecoins à faible effort et des projets expérimentaux lancés via des rampes de lancement cryptographiques telles que pump.fun, a déclaré Shaun Paul Lee, analyste chez CoinGecko. Ces plateformes ont abaissé les barrières à l'entrée pour la création de jetons, ce qui a entraîné une vague d'actifs spéculatifs avec peu ou pas de soutien en matière de développement. Bon nombre de ces jetons n'ont jamais dépassé une poignée de transactions avant de disparaître.
Le quatrième trimestre 2025 a marqué un creux. En seulement trois mois, 7,7 millions de jetons ont échoué, soit environ 35 % de tous les échecs de projets cryptographiques depuis 2021. Cet effondrement a suivi de près la « cascade de liquidations » du 10 octobre, lorsque 19 milliards de dollars de positions cryptographiques à effet de levier ont été effacés en une seule journée. Lee l'a décrit comme le plus grand événement de désendettement de l'histoire de la cryptographie, qui a secoué les marchés déjà surexposés aux paris à court terme.
Pour mettre les choses en perspective, seuls 2 584 projets ont échoué en 2021. Ce nombre est passé à plus de 1,3 million en 2024 avant d'exploser en 2025. Les données, qui comptabilisent les projets ayant fait l'objet d'au moins une transaction active avant de disparaître, montrent à quelle vitesse la conception en libre accès de la cryptomonnaie peut conduire à une saturation du marché.
La première idée reçue lorsquon aborde lunivers des cryptomonnaies est celle de louverture (au travers de ces dernières) sur un système financier décentralisé. En dautres termes, la possibilité pour leurs utilisateurs de saffranchir des banques. En dépit des illusions et des discours des promoteurs, plusieurs intervenants finissent par se rendre compte que cette sphère ressemble plus à un casino en ligne où prévalent spéculation et compétition, entraînant la perte dargent des participants plutôt quune amélioration du système financier. Cest ce que rapporte Ken Chang de son vécu en tant quintervenant de la filière dans laquelle il déclare sans détour avoir perdu 8 ans.
Son analyse montre que le bitcoin et les autres monnaies cryptographiques peinent à tenir leurs promesses initiales parmi lesquelles on retrouve leur utilisation en tant que monnaie numérique décentralisée mondiale, leur stabilité en tant que réserve de valeur et leur capacité à fonctionner sans nécessiter de réglementation importante. La lenteur des transactions et leur coût comptent parmi les facteurs qui rendent les cryptomonnaies peu pratiques pour les petites transactions quotidiennes, surtout comparé aux systèmes de paiement traditionnels comme Visa. La forte volatilité des prix vient sajouter au facteur précédent pour disqualifier les cryptomonnaies comme moyen déchange généralisé et comme réserve de valeur fiable.
Source : CoinGecko
