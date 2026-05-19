L'Iran propose une assurance maritime basée sur le Bitcoin pour le détroit d'Ormuz, « Hormuz Safe » permettrait de régler en bitcoins les paiements liés au transport maritime, vérifiés par cryptographie

L'Iran a lancé un service d'assurance maritime basé sur le Bitcoin, baptisé « Hormuz Safe », destiné aux navires transitant par le détroit d'Ormuz. Ce système permettrait de régler les paiements liés au transport maritime en bitcoins et offrirait une couverture d'assurance vérifiée par cryptographie pour les marchandises transitant par le golfe Persique. Les responsables iraniens espèrent que cette initiative pourrait générer plus de 10 milliards de dollars de recettes potentielles, même si les détails opérationnels restent flous. Les experts préviennent toutefois que son adoption pourrait être limitée en raison des sanctions, de la volatilité de la cryptomonnaie et de certaines préoccupations juridiques à l'échelle internationale.
Le Bitcoin (abréviation : BTC) est la première cryptomonnaie décentralisée. Fondé sur une idéologie libérale, le Bitcoin a été inventé en 2008 lorsquune personne inconnue a publié un livre blanc sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Son utilisation en tant que monnaie a débuté en 2009, avec la publication de son implémentation open source. De 2021 à 2025, le Salvador l'a adopté comme monnaie ayant cours légal avant de revenir sur cette décision. Le Bitcoin étant pseudonyme, son utilisation par des criminels a attiré l'attention des régulateurs, ce qui a conduit plusieurs pays à l'interdire.
L'Iran a lancé un service d'assurance adossé au Bitcoin destiné aux compagnies maritimes souhaitant transiter par le détroit d'Ormuz, a rapporté Bloomberg, citant un article de l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars ainsi que des documents liés au ministère de l'Économie et des Finances du pays.
Cette initiative survient alors que ce corridor maritime a déjà été le théâtre d'escroqueries aux cryptomonnaies sophistiquées. En avril dernier, des fraudeurs se faisant passer pour les autorités iraniennes ont en effet exigé de pétroliers immobilisés des paiements en bitcoins ou en tether en échange d'un passage prétendument sécurisé. Selon plusieurs rapports, au moins un navire aurait essuyé des tirs iraniens après avoir suivi ces instructions erronées.
Le service, baptisé « Hormuz Safe », permettrait de régler les paiements liés au transport maritime en bitcoins et offrirait une couverture d'assurance vérifiée par cryptographie pour les marchandises transitant par le golfe Persique et les voies navigables environnantes, selon Bloomberg.
Les responsables iraniens estimeraient que cette initiative pourrait à terme générer plus de 10 milliards de dollars de recettes, bien qu'aucun calendrier ni détail opérationnel n'ait été communiqué.
Cette annonce intervient alors que Téhéran continue de renforcer son contrôle sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, suite au déclenchement des hostilités avec les États-Unis et Israël au début de l'année.
Bloomberg a rapporté que le trafic maritime commercial sur cette voie navigable subissait d'importantes perturbations depuis fin février, les navires étant confrontés à des risques accrus en matière de sécurité, à des demandes de péage non officielles et à des restrictions militaires.
Selon Bloomberg, ce service d'assurance s'adresserait principalement aux compagnies maritimes et aux propriétaires de cargaisons iraniens, les transactions étant effectuées en bitcoins plutôt que par les canaux bancaires traditionnels. L'Iran s'appuie de plus en plus sur les cryptomonnaies ces derniers temps, les sanctions américaines ayant restreint son accès au système financier mondial.
Il subsiste toutefois des interrogations quant à la faisabilité d'un système d'assurance maritime basé sur le Bitcoin, compte tenu de la volatilité de cette cryptomonnaie et des risques de sanctions auxquels s'exposent les opérateurs maritimes étrangers qui traitent avec des entités liées à l'Iran. Le Bitcoin était en baisse de 0,2 %, à 77 300 dollars, le 18 mai 2026.
Bloomberg a également rapporté que les autorités iraniennes mettaient en place un mécanisme plus large visant à réglementer l'accès commercial via des couloirs maritimes désignés le long des côtes iraniennes, prévoyant notamment la perception de redevances pour les navires empruntant ces routes.
Comment les pays sont-ils susceptibles de réagir à cela ?
À ce jour, aucun pays ni aucune compagnie maritime n'a indiqué s'il accepterait l'offre de l'Iran, si celui-ci commençait à proposer une assurance pour la traversée de ce détroit stratégique. Les États-Unis et la Chine ont déclaré ce mois de mai 2026 qu'aucun pays ne devrait être autorisé à imposer des droits de passage pour la traversée du détroit.
À la suite de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, la Maison Blanche a déclaré que ce dernier avait « clairement exprimé lopposition de la Chine à la militarisation du détroit et à toute tentative dimposer un péage pour son utilisation », une affirmation que Pékin na pas encore contestée.
Le secrétaire général de lONU, Antonio Guterres, a appelé à une ouverture immédiate du passage, exigeant labsence de péages et « aucune discrimination ».
Selon le chercheur Abdul Khalique, directeur du Centre maritime de l'université John Moores de Liverpool, l'adhésion au programme d'assurance iranien pour le détroit d'Ormuz, si elle se concrétise, risque d'être « limitée et très sélective ».
« Les pays déjà méfiants à l'égard des sanctions occidentales, comme la Chine ou certains petits États commerçants, pourraient envisager de souscrire à l'assurance iranienne si celle-ci permet de réduire les coûts ou garantit le passage par le détroit d'Ormuz », a-t-il déclaré.
Cependant, la plupart des puissances maritimes et des compagnies maritimes ne sont guère susceptibles dy adhérer, a déclaré Abdul Khalique. « Lassurance repose sur la confiance, la force exécutoire et des normes juridiques reconnues au niveau international », a ajouté le scientifique. « La plupart des ports, des banques et des armateurs font appel à des assureurs bien établis, liés à Londres, à lEurope ou à lAsie. Par conséquent, ce dispositif nattirerait probablement que des acteurs de niche ou alignés politiquement. »
Pour de nombreux observateurs, cette assurance maritime adossée au Bitcoin pourrait s'inscrire dans une stratégie plus vaste de contrôle du détroit, avec des implications qui dépasseraient largement le secteur maritime. Un rapport récent a en effet indiqué que l'Iran envisageait de générer des revenus en taxant les câbles Internet sous-marins qui traversent cette voie navigable stratégique, après avoir déjà facturé 2 millions de dollars par navire et menacé de couper ces câbles. Une telle évolution pourrait contraindre les grandes entreprises technologiques à détourner leurs flux de données vers des itinéraires plus longs, ce qui augmenterait en conséquence la latence et les coûts opérationnels.
Source : Bloomberg
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