Une blockchain est un registre distribué composé dune liste croissante denregistrements (blocs) reliés entre eux de manière sécurisée via des hachages cryptographiques. Chaque bloc contient un hachage cryptographique du bloc précédent, un horodatage et des données de transaction (généralement représentées sous la forme dun arbre de Merkle, où les nuds de données sont représentés par des feuilles).
Comme chaque bloc contient des informations sur le bloc précédent, ils forment effectivement une chaîne (c'est-à-dire une structure de données de type liste chaînée), chaque nouveau bloc étant relié à ceux qui le précèdent. Par conséquent, les transactions sur la blockchain sont résistantes à la modification car, une fois enregistrées, les données d'un bloc donné ne peuvent pas être modifiées rétroactivement sans altérer tous les blocs suivants et obtenir le consensus du réseau pour accepter ces modifications.
Les blockchains sont principalement utilisées comme registres distribués pour les cryptomonnaies telles que le bitcoin ; fin 2016, quelques autres produits opérationnels avaient également franchi le stade de la validation de principe. Dès 2016, certaines entreprises ont testé cette technologie et procédé à des mises en uvre à petite échelle afin dévaluer les effets de la blockchain sur lefficacité organisationnelle de leurs services administratifs. Bitquery est lun des principaux fournisseurs danalyses de données blockchain, proposant une suite de produits permettant des analyses inter-chaînes, des informations sur le trading sur les DEX et des API pour les protocoles DeFi.
Récemment, le PDG et cofondateur de Bitquery est accusé davoir détourné plus de 5 millions de dollars de lentreprise avant de supprimer près de 200 documents comptables et de démissionner brusquement. Dionysios « Dean » Karakitsos, 57 ans, aurait transféré des fonds de lentreprise vers des comptes liés à lui-même et à ses associés pendant plusieurs années, selon une plainte déposée par Bitquery devant la Cour suprême de Manhattan. La plainte affirme en outre que Karakitsos, qui a quitté lentreprise en octobre 2025, aurait supprimé 194 documents relatifs à des dépenses et à des factures de son système comptable.
Selon la plainte, le stratagème présumé aurait débuté vers 2022, lorsque des investisseurs ont injecté environ 8 millions de dollars dans Bitquery. Lentreprise assure le suivi des cours, des transactions et des flux des cryptomonnaies. Karakitsos aurait eu le contrôle exclusif des comptes financiers de Bitquery. La plainte affirme quil a utilisé cet accès pour transférer des fonds vers plusieurs entités quil dirigeait avec ses associés, dont une entité basée au Royaume-Uni.
Bitquery accuse également son ancien PDG davoir donné aux investisseurs une image trompeuse de la situation financière de lentreprise. Karakitsos aurait déclaré aux investisseurs que lentreprise disposait dune trésorerie comprise entre 5 et 6 millions de dollars. Or, selon la plainte, Bitquery aurait généré environ 2 millions de dollars de chiffre daffaires et aurait eu des charges dexploitation à peu près équivalentes en 2024 et 2025.
La plainte affirme que Karakitsos a tenté de dissimuler les virements présumés peu avant de démissionner en octobre 2025. Il aurait supprimé 194 écritures de dépenses et justificatifs de factures du système comptable QuickBooks de Bitquery. La société affirme que ces documents faisaient état de virements vers ses comptes personnels. Il est également accusé davoir modifié dautres documents afin de dissimuler ces transactions.
Bitquery allègue en outre que Karakitsos détient toujours les identifiants bancaires appartenant à la société et a refusé de les restituer. « Le préjudice subi par Bitquery est considérable, persistant et saggrave chaque jour où Karakitsos conserve le contrôle exclusif des comptes de la société », indique la plainte.
Bitquery a intenté cette action en justice en juin et réclame la restitution dau moins 5 millions de dollars qui, selon elle, auraient été détournés. La société réclame également des dommages-intérêts supplémentaires, la restitution des identifiants bancaires, ainsi quun compte rendu complet des fonds et des biens qui auraient été acquis à laide des fonds de la société. Bitquery a depuis nommé son cofondateur, Aleksey Studnev, au poste de PDG. Karakitsos a nié ces allégations. « Je conteste fermement ces allégations et jai lintention dy répondre par la voie judiciaire », a-t-il déclaré.
Cet incident rappelle un rapport de 2024 qui avait révélé que les pirates informatiques ont volé 1,38 milliard de dollars au cours du premier semestre 2024, contre 657 millions de dollars à la même époque en 2023. Selon le rapport, les cinq principaux piratages et exploits ont représenté 70 % du montant total dérobé depuis le début de l'année. Les compromissions de clés privées et de phrases d'amorçage restent l'un des principaux vecteurs d'attaque en 2024, aux côtés des exploits de contrats intelligents et des attaques de prêts flash.
Source : Action en justice de Bitquery devant la Cour suprême de Manhattan
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