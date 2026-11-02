Binance est la plus grande plateforme déchange de cryptomonnaies en termes de volume quotidien de transactions. Binance a été fondée en 2017 par Changpeng Zhao. Initialement basée en Chine, la société sest ensuite installée au Japon, puis a quitté ce pays pour Malte, et ne dispose désormais plus de siège social officiel. Binance a fait lobjet de poursuites judiciaires et de contestations de la part des autorités de régulation. En conséquence, elle sest vu interdire dexercer ses activités ou a reçu lordre de cesser ses opérations dans certains pays, et sest vu infliger des amendes.
En octobre 2026, Binance a été victime dun piratage de 6,3 milliards de dollars, décrit comme le plus grand vol dactifs numériques de lhistoire et caractérisé par des schémas de blanchiment dargent inédits. L'attaque a déclenché le gel immédiat de près de 3 milliards de dollars d'actifs par plusieurs acteurs de l'écosystème crypto, tandis que la plateforme a suspendu tous ses dépôts et retraits.
Les rapports initiaux fournis par Binance et les firmes de cybersécurité dessinent le schéma d'une attaque sophistiquée et automatisée. L'incident a débuté par le piratage du PC portable d'un ingénieur DevOps de Binance. Selon les rapports y relatifs, cet ingénieur aurait pu être piégé via une technique d'ingénierie sociale (par exemple, en acceptant de passer un faux test technique en ligne qui a injecté un malware sur sa machine). Ce piratage a permis aux attaquants de pénétrer dans un conteneur de services interne. À partir de là, ils n'ont pas eu besoin de voler directement les clés privées des portefeuilles, mais ont détourné le système interne d'autorisation et de signature des retraits pour soumettre de fausses requêtes légitimes.
Récemment, Binance a fait état de progrès dans le remplacement des actifs volés dans sa troisième mise à jour concernant lincident de sécurité, publiée sur X le 31 octobre. Après avoir indiqué quenviron 80 % des pertes liées au piratage avaient été couvertes au moment de sa précédente mise à jour, la plateforme a déclaré : « Ce montant couvert sélève désormais à 90 %. Tous les BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD et ZEC sont entièrement couverts à 100 %. »
Les cryptomonnaies moins liquides nappartenant pas à ce groupe constituent le déficit restant, et des partenaires du secteur aident à en trouver des quantités suffisantes. Plus de 6,34 milliards de dollars provenant des fonds de lentreprise avaient été mis de côté dans le cadre du plan de rétablissement précédent. « Nous continuerons à acheter les actifs sous forme de tokens restants via les canaux de marché et de gré à gré jusquà ce que le montant couvert atteigne 100 % pour tous les tokens. Cest Binance qui absorbera limpact financier de ces fonds volés, et non nos utilisateurs », sest engagé la plateforme de cryptomonnaies.
Les premières conclusions de la plateforme concernant le piratage indiquaient quun ordinateur portable dun employé aurait pu être compromis, permettant ainsi la soumission de demandes de retrait non autorisées. À ce stade, Binance navait signalé aucune preuve de fuite de clés privées de portefeuilles. Son engagement initial de couverture des pertes mentionnait le SAFU et les fonds de lentreprise.
https://t.co/FJazWAxnQX— Binance (@binance) October 31, 2026
Le réapprovisionnement sappuie sur les fonds de trésorerie de lentreprise, les réserves dassurance sur les contrats à terme et le Secure Asset Fund for Users (SAFU), une réserve durgence protégeant les actifs des utilisateurs lors dincidents de sécurité. Un déploiement partiel du SAFU était prévu dans les 24 heures suivant la déclaration, son portefeuille Bitcoin public pouvant être consulté à des fins de suivi. Binance sest engagé à rétablir le SAFU à environ 1 milliard de dollars.
La conversion du fonds de stablecoins en bitcoins a commencé plus tôt cette année, avec notamment un premier lot de 100 millions de dollars annoncé en février. Son plan dallocation global visait 1 milliard de dollars en BTC. Bien que le bitcoin soit déjà entièrement couvert, une partie du SAFU servirait à financer lachat dautres tokens en circulation. Les fonds dassurance des contrats à terme couvrent les déficits liés aux positions de trading en faillite et contribuent à payer intégralement les positions rentables. Concernant leur utilisation, Binance a déclaré : « Binance a rééquilibré ses fonds dassurance des contrats à terme afin de transférer une partie du solde pour couvrir les actifs affectés. »
La société a précisé navoir libéré que les réserves excédentaires, en laissant intacts le solde réglementaire requis et la couverture interne des risques. Ces réserves comprennent les frais de liquidation, cest-à-redire les frais imposés lorsque des positions sont clôturées de force, et sont complétées par la société lorsque cela savère nécessaire. Binance surveille les scénarios de crise historiques, mais a reconnu que la volatilité peut déclencher un désendettement automatique, ce qui réduit automatiquement les positions rentables des autres traders lorsque les réserves dassurance ne peuvent pas absorber les positions en faillite. Le solde du fonds, accessible au public, est actualisé quotidiennement à minuit, heure universelle coordonnée (UTC).
Un nouvel instantané pris à minuit UTC le 31 octobre a été publié via le système de preuve de réserves de Binance, a indiqué la plateforme. La génération de la preuve à connaissance nulle, qui vérifie les calculs sans exposer les soldes individuels des clients, nécessite environ 40 à 50 heures. Les détenteurs des 10 tokens devaient pouvoir vérifier une couverture minimale de 1:1 dici le mardi 3 novembre, heure UTC.
La vérification par les clients porte sur linclusion des comptes dans le calcul du passif de Binance, tandis que les registres publics des transactions sur la blockchain indiquent les avoirs et les transferts par adresse. Le fonds dassurance des contrats à terme est suivi séparément en tant que réserves de la société et nest pas inclus dans la preuve de réserves fournie aux clients. La reprise des retraits restait la prochaine étape opérationnelle importante pour Binance. Dans son communiqué du 31 octobre, la plateforme a déclaré quelle était toujours en bonne voie pour rouvrir les retraits le dimanche 1er novembre. Elle prévoyait de fournir une nouvelle mise à jour une fois les détails de la réouverture confirmés.
Cette affaire rappelle qu'en août, une faille de sécurité majeure a été découverte dans le micrologiciel des portefeuilles matériels COLDCARD. Ce défaut technique rend la génération des clés privées potentiellement prévisible. Il concerne principalement le modèle Mk3 qui aurait utilisé un générateur de nombres aléatoires défaillant au lieu d'un système matériel sécurisé. L'exploitation de cette vulnérabilité a permis à des cybercriminels de reproduire les clés privées par force brute et de subtiliser plus de 130 millions de dollars en bitcoins, sans accès physique aux appareils. Cet incident majeur est un nouvel exemple des risques liés au marché des cryptomonnaies, en proie à la fraude et l'escroquerie.
Voici le message de Binance :
Chers utilisateurs de Binance,
Dans notre dernière mise à jour, nous vous avions expliqué que Binance avait mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars provenant des fonds de la société pour couvrir les pertes liées au piratage, et que nous avions déjà couvert environ 80 % du montant total des pertes subies à ce moment-là.
Ce pourcentage de couverture s'élève désormais à 90 %.
Tous les BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD et ZEC sont entièrement couverts à 100 %. Nous continuerons à racheter les actifs sous forme de tokens restants via les canaux de marché et de gré à gré jusquà ce que le montant couvert atteigne 100 % pour tous les tokens. Cest Binance qui absorbera limpact financier de ces fonds volés, et non nos utilisateurs.
Les mesures de reconstitution mises en uvre :
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