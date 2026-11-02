IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

La plateforme de cryptomonnaie Binance a récupéré 90 % des 6,3 milliards $ volés et s'engage à tout rembourser
Après avoir subi le plus grand vol d'actifs numériques de l'histoire

Le , par Alex
5 commentaires

18PARTAGES

12  0 
Binance a fait état de progrès dans le remplacement des actifs volés dans sa troisième mise à jour concernant lincident de sécurité, publiée sur X le 31 octobre. Après avoir indiqué quenviron 80 % des pertes liées au piratage avaient été couvertes au moment de sa précédente mise à jour, la plateforme a déclaré : « Ce montant couvert sélève désormais à 90 %. Tous les BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD et ZEC sont entièrement couverts à 100 %. » Les cryptomonnaies moins liquides nappartenant pas à ce groupe constituent le déficit restant, et des partenaires du secteur aident à en trouver des quantités suffisantes. Plus de 6,34 milliards de dollars provenant des fonds de lentreprise avaient été mis de côté dans le cadre du plan de rétablissement précédent.

Binance est la plus grande plateforme déchange de cryptomonnaies en termes de volume quotidien de transactions. Binance a été fondée en 2017 par Changpeng Zhao. Initialement basée en Chine, la société sest ensuite installée au Japon, puis a quitté ce pays pour Malte, et ne dispose désormais plus de siège social officiel. Binance a fait lobjet de poursuites judiciaires et de contestations de la part des autorités de régulation. En conséquence, elle sest vu interdire dexercer ses activités ou a reçu lordre de cesser ses opérations dans certains pays, et sest vu infliger des amendes.

En octobre 2026, Binance a été victime dun piratage de 6,3 milliards de dollars, décrit comme le plus grand vol dactifs numériques de lhistoire et caractérisé par des schémas de blanchiment dargent inédits. L'attaque a déclenché le gel immédiat de près de 3 milliards de dollars d'actifs par plusieurs acteurs de l'écosystème crypto, tandis que la plateforme a suspendu tous ses dépôts et retraits.

Les rapports initiaux fournis par Binance et les firmes de cybersécurité dessinent le schéma d'une attaque sophistiquée et automatisée. L'incident a débuté par le piratage du PC portable d'un ingénieur DevOps de Binance. Selon les rapports y relatifs, cet ingénieur aurait pu être piégé via une technique d'ingénierie sociale (par exemple, en acceptant de passer un faux test technique en ligne qui a injecté un malware sur sa machine). Ce piratage a permis aux attaquants de pénétrer dans un conteneur de services interne. À partir de là, ils n'ont pas eu besoin de voler directement les clés privées des portefeuilles, mais ont détourné le système interne d'autorisation et de signature des retraits pour soumettre de fausses requêtes légitimes.

Récemment, Binance a fait état de progrès dans le remplacement des actifs volés dans sa troisième mise à jour concernant lincident de sécurité, publiée sur X le 31 octobre. Après avoir indiqué quenviron 80 % des pertes liées au piratage avaient été couvertes au moment de sa précédente mise à jour, la plateforme a déclaré : « Ce montant couvert sélève désormais à 90 %. Tous les BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD et ZEC sont entièrement couverts à 100 %. »

Les cryptomonnaies moins liquides nappartenant pas à ce groupe constituent le déficit restant, et des partenaires du secteur aident à en trouver des quantités suffisantes. Plus de 6,34 milliards de dollars provenant des fonds de lentreprise avaient été mis de côté dans le cadre du plan de rétablissement précédent. « Nous continuerons à acheter les actifs sous forme de tokens restants via les canaux de marché et de gré à gré jusquà ce que le montant couvert atteigne 100 % pour tous les tokens. Cest Binance qui absorbera limpact financier de ces fonds volés, et non nos utilisateurs », sest engagé la plateforme de cryptomonnaies.

Les premières conclusions de la plateforme concernant le piratage indiquaient quun ordinateur portable dun employé aurait pu être compromis, permettant ainsi la soumission de demandes de retrait non autorisées. À ce stade, Binance navait signalé aucune preuve de fuite de clés privées de portefeuilles. Son engagement initial de couverture des pertes mentionnait le SAFU et les fonds de lentreprise.


Le réapprovisionnement sappuie sur les fonds de trésorerie de lentreprise, les réserves dassurance sur les contrats à terme et le Secure Asset Fund for Users (SAFU), une réserve durgence protégeant les actifs des utilisateurs lors dincidents de sécurité. Un déploiement partiel du SAFU était prévu dans les 24 heures suivant la déclaration, son portefeuille Bitcoin public pouvant être consulté à des fins de suivi. Binance sest engagé à rétablir le SAFU à environ 1 milliard de dollars.

La conversion du fonds de stablecoins en bitcoins a commencé plus tôt cette année, avec notamment un premier lot de 100 millions de dollars annoncé en février. Son plan dallocation global visait 1 milliard de dollars en BTC. Bien que le bitcoin soit déjà entièrement couvert, une partie du SAFU servirait à financer lachat dautres tokens en circulation. Les fonds dassurance des contrats à terme couvrent les déficits liés aux positions de trading en faillite et contribuent à payer intégralement les positions rentables. Concernant leur utilisation, Binance a déclaré : « Binance a rééquilibré ses fonds dassurance des contrats à terme afin de transférer une partie du solde pour couvrir les actifs affectés. »

La société a précisé navoir libéré que les réserves excédentaires, en laissant intacts le solde réglementaire requis et la couverture interne des risques. Ces réserves comprennent les frais de liquidation, cest-à-redire les frais imposés lorsque des positions sont clôturées de force, et sont complétées par la société lorsque cela savère nécessaire. Binance surveille les scénarios de crise historiques, mais a reconnu que la volatilité peut déclencher un désendettement automatique, ce qui réduit automatiquement les positions rentables des autres traders lorsque les réserves dassurance ne peuvent pas absorber les positions en faillite. Le solde du fonds, accessible au public, est actualisé quotidiennement à minuit, heure universelle coordonnée (UTC).

Un nouvel instantané pris à minuit UTC le 31 octobre a été publié via le système de preuve de réserves de Binance, a indiqué la plateforme. La génération de la preuve à connaissance nulle, qui vérifie les calculs sans exposer les soldes individuels des clients, nécessite environ 40 à 50 heures. Les détenteurs des 10 tokens devaient pouvoir vérifier une couverture minimale de 1:1 dici le mardi 3 novembre, heure UTC.

La vérification par les clients porte sur linclusion des comptes dans le calcul du passif de Binance, tandis que les registres publics des transactions sur la blockchain indiquent les avoirs et les transferts par adresse. Le fonds dassurance des contrats à terme est suivi séparément en tant que réserves de la société et nest pas inclus dans la preuve de réserves fournie aux clients. La reprise des retraits restait la prochaine étape opérationnelle importante pour Binance. Dans son communiqué du 31 octobre, la plateforme a déclaré quelle était toujours en bonne voie pour rouvrir les retraits le dimanche 1er novembre. Elle prévoyait de fournir une nouvelle mise à jour une fois les détails de la réouverture confirmés.

Cette affaire rappelle qu'en août, une faille de sécurité majeure a été découverte dans le micrologiciel des portefeuilles matériels COLDCARD. Ce défaut technique rend la génération des clés privées potentiellement prévisible. Il concerne principalement le modèle Mk3 qui aurait utilisé un générateur de nombres aléatoires défaillant au lieu d'un système matériel sécurisé. L'exploitation de cette vulnérabilité a permis à des cybercriminels de reproduire les clés privées par force brute et de subtiliser plus de 130 millions de dollars en bitcoins, sans accès physique aux appareils. Cet incident majeur est un nouvel exemple des risques liés au marché des cryptomonnaies, en proie à la fraude et l'escroquerie.

Voici le message de Binance :

Chers utilisateurs de Binance,

Dans notre dernière mise à jour, nous vous avions expliqué que Binance avait mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars provenant des fonds de la société pour couvrir les pertes liées au piratage, et que nous avions déjà couvert environ 80 % du montant total des pertes subies à ce moment-là.

Ce pourcentage de couverture s'élève désormais à 90 %.

Tous les BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD et ZEC sont entièrement couverts à 100 %. Nous continuerons à racheter les actifs sous forme de tokens restants via les canaux de marché et de gré à gré jusquà ce que le montant couvert atteigne 100 % pour tous les tokens. Cest Binance qui absorbera limpact financier de ces fonds volés, et non nos utilisateurs.

Les mesures de reconstitution mises en uvre :

- Un...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

5 commentaires
Commenter Signaler un problème
Artemus24
Avatar de Artemus24
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 02/11/2026 à 13:21
Salut à tous.

Je ne comprends pas trop l'intérêt d'avoir volé ces bitcoins de chez Binance car le blockchain permet d'identifier l'origine et de les bloquer.
Et donc, ces voleurs ne peuvent pas les transformer en argent (dollar, euro, autres) pour s'enrichir.
Inversement, ils peuvent faire des transactions en bitcoins, à la condition que des personnes les acceptent.

Je ne maitrise pas encore très bien le mécanisme de ces blockchains, mais d'après ce que j'ai constaté à la télé (actualité TF1), suite à des vols de bitcoins, on peut bloquer les transactions.
0  0 
Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 02/11/2026 à 13:45
Citation Envoyé par Artemus24 Voir le message
Salut à tous.

Je ne comprends pas trop l'intérêt d'avoir volé ces bitcoins de chez Binance car le blockchain permet d'identifier l'origine et de les bloquer.[...]
En théorie oui, mais : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mixeur_de_crypto-monnaie
En théorie, on devrait aussi pouvoir tracer les transactions bancaires et annuler les transactions, mais si une transaction frauduleuse n'est pas détectée après quelques jours, le recouvrement est d'environ 0.
0  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/11/2026 à 15:31
Citation Envoyé par Artemus24 Voir le message
Salut à tous.

Je ne comprends pas trop l'intérêt d'avoir volé ces bitcoins de chez Binance car le blockchain permet d'identifier l'origine et de les bloquer.
Et donc, ces voleurs ne peuvent pas les transformer en argent (dollar, euro, autres) pour s'enrichir.
Inversement, ils peuvent faire des transactions en bitcoins, à la condition que des personnes les acceptent.

Je ne maitrise pas encore très bien le mécanisme de ces blockchains, mais d'après ce que j'ai constaté à la télé (actualité TF1), suite à des vols de bitcoins, on peut bloquer les transactions.
Il faut peut-être pas prendre les info de TF1 pour une référence!

Si le vol des cryptomonnaies n'enrichissait pas les voleurs, il n'y aurait pas des milliers de cas par années dans le monde!
0  0 

 