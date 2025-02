The Debt Clock is terrifying https://t.co/vULgdgiBgn — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2025



Fin janvier 2025, Donald Trump a signé un décret visant à renforcer le leadership des États-Unis dans le domaine des actifs numériques. Il prévoit la création d'un groupe de travail chargé de proposer de nouvelles réglementations sur les actifs numériques et d'étudier la création d'un stock national de cryptomonnaies. Donald Trump concrétise ainsi sa promesse qui vise à réviser rapidement la politique américaine en matière de cryptomonnaies.Mais cette décision fait craindre une réglementation beaucoup plus souple que prévu, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur la demande énergétique et remettre en cause les acquis en matière de protection du climat. Récemment, une prise de parole d'Elon Musk permet de mieux comprendre cette décision.Elon Musk a qualifié de "terrifiant" le tableau de bord de la dette des États-Unis dans un message publié sur sa plateforme X ces derniers jours. Le 12 février, il a fait directement référence à l'horloge de la dette américaine, qui permet de suivre en temps réel les dépenses du gouvernement fédéral. Le tableau comporte désormais une section qui inclut les économies réalisées par le DOGE (Department of Government Efficiency) d'Elon Musk.La dernière déclaration du milliardaire de Tesla reflète sa position et son importance croissantes dans le cadre plus large de l'administration américaine du président Donald Trump. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il est certainement difficile d'éviter ou d'ignorer Elon Musk dans le paysage politique actuel, étant donné son implication significative à différents niveaux.Sa référence à l'horloge de la dette était une réponse à un commentaire du sénateur américain Mike Lee, qui estimait que le chiffre de 36 000 milliards de dollars dans le rouge était "". Cela a suscité la réplique "" de Musk, mais son comportement public actuel est tout sauf troublé.Le magnat d'origine sud-africaine a soutenu Trump pendant la campagne électorale, mettant en garde les Américains contre une situation d'urgence financière qui avait déjà englouti le pays. Pour en atténuer l'impact, les gens devaient voter pour Trump, et c'est ce qui s'est passé. Nous ne le savions pas encore, mais les graines étaient déjà semées pour que le projet DOGE de Musk soit intégré dans le bureau ovale.Le soutien de Trump aux réformes et à la résurgence de la cryptomonnaie a fait bondir le cours du bitcoin, qui a dépassé pour la première fois les 100 000 dollars. Bien que le prix se soit stabilisé dans une certaine mesure, nous pourrions bientôt voir la technologie Bitcoin alimenter l'activité de DOGE. Étant donné les niveaux astronomiques de la dette nationale américaine, il n'est pas surprenant de voir l'administration Trump se tourner vers la cryptomonnaie pour tout ce qu'elle peut exploiter de la monnaie numérique.Si l'équipe Trump peut mener à bien ses projets visant à faire des États-Unis la capitale mondiale de la cryptomonnaie, elle contribuera à combler le vide considérable, le bourbier financier ayant été aggravé par la pandémie de Covid et les niveaux d'inflation qui en ont découlé. Une réserve fédérale nationale de bitcoins est déjà à l'étude, le tsar de la cryptomonnaie de Trump, David Stacks, ayant annoncé cette semaine que "".Fait intéressant, malgré cette situation favorable pour les cryptomonnaies, la cryptomonnaie de Donald Trump s'est effondrée. L'effondrement de la valeur du jeton $TRUMP du président américain a entraîné des milliards de dollars de pertes pour les investisseurs. Le jeton a vu sa valeur chuter de 75 $ à environ 17 $, faisant perdre jusqu'à 2 milliards de dollars aux investisseurs.Pensez-vous que cette déclaration d'Elon Musk est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?