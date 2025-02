Quelle est la prochaine étape pour Meteora ?



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 148 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Ce récent développement survient peu de temps après que plus de 800 000 personnes ont perdu 2 milliards de dollars à cause de l'effondrement de la valeur du memecoin de Donald Trump. Un scénario qui avait été anticipé par plusieurs analystes en raison d'un certain nombre de signaux d'alarme.Meteora, la plateforme basée sur Solana, a lancé un certain nombre de memecoins, dont ceux de Donald Trump et de sa femme Melania. Cependant, le lancement récent du jeton LIBRA a suscité des allégations de délit d'initié, après que la valeur de la pièce a chuté de plus de 90 % quelques heures seulement après son lancement.Le cofondateur de Meteora, Meow (un pseudonyme), a publié une déclaration sur X confirmant le départ de Ben Chow, citant « un manque de jugement et d'attention à l'égard de certains aspects essentiels du projet “ pour expliquer la raison pour laquelle son partenaire d'affaires dirige l'entreprise, soulignant qu'il s'agit d'une situation ” malheureusement inacceptable ».« J'aimerais réitérer ma confiance dans le fait que personne chez Jupiter ou Meteora n'a commis de délit d'initié ou de malversation financière, ou n'a reçu de jetons de manière inappropriée », a déclaré Meow sur X. « Je crois [Ben Chow] quand il dit qu'il n'y a pas eu d'irrégularités financières dans les relations avec les partenaires. Bien que je sois convaincu à 100 % de la personnalité de Ben, en tant que chef de projet, il a également fait preuve d'un manque de jugement et d'attention à l'égard de certains aspects essentiels du projet (compte tenu de sa taille et de sa réputation actuelles) au cours des deux derniers mois. »Meow a poursuivi en déclarant que l'entreprise serait « à la recherche d'une nouvelle direction » et en confirmant qu'une enquête serait menée par une tierce partie.« Nous engageons une tierce partie indépendante (Fenwick & West, l'un des cabinets d'avocats les plus réputés au monde) pour enquêter et rédiger un rapport qu'elle publiera de manière indépendante », a-t-il écrit.Les allégations de délit d'initié ont soulevé des questions éthiques concernant le lancement de jetons très médiatisés, comme ceux dans lesquels Meteora s'est spécialisée, d'autant plus que le président argentin Javier Milei fait lui aussi l'objet d'une enquête. Ben Chow lui-même n'a pas fait de déclaration publique après une série de messages sur X le samedi 15 février.Il a d'abord soutenu que la participation de Meteora au lancement de la LIBRA se limitait à fournir une assistance technique, soulignant que l'équipe « n'a jamais eu accès aux jetons ou à Milei ».Ben Chow a ensuite affirmé que Meteora n'avait joué aucun rôle dans les décisions menant au lancement ou dans les activités de tenue de marché.Outre ces révélations, il est utile de rappeler que malgré des efforts promotionnels continus, la valeur du memecoin de Donald Trump a chuté de 75 % et le volume des transactions a diminué de 90 %, suscitant des inquiétudes quant à la viabilité du projet.Par ailleurs, les critiques soulignent que la participation de Donald Trump à hauteur de 80 % dans le jeton est un « énorme signal d'alarme » pour les investisseurs, alimentant le scepticisme quant à la transparence des entreprises de cryptomonnaie très médiatisées.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les allégations qui pèsent sur Ben Chow sont pertinentes et justifiées ?