Le Bitcoin est la première cryptomonnaie décentralisée. Basé sur une idéologie de libre marché, le bitcoin a été inventé en 2008 par Satoshi Nakamoto. Le bitcoin est surtout considéré comme un investissement et a été décrit par de nombreux spécialistes comme une bulle économique. Comme le bitcoin est un pseudonyme, son utilisation par des criminels a attiré l'attention des autorités de régulation, ce qui a conduit à son interdiction par plusieurs pays à partir de 2021.Dans l'idéologie de la finance décentralisée, Donald Trump avait lui aussi lancé un projet de cryptomonnaie, dénomé World Liberty Financial. Mais la vente de jetons du projet de cryptomonnaie de Donald Trump a connu des problèmes lors de son lancement. Le jeton, baptisé WLFI, n'est disponible à la vente que sur le site officiel de World Liberty, qui a subi de nombreuses et longues pannes au cours de la journée. Les données de la blockchain montrent que plus de 4 300 adresses de portefeuilles uniques détiennent le jeton, soit environ 4 % du nombre total de personnes qui se sont inscrites pour acheter le jeton.Depuis, avec la victoire récente de Donald Trump aux élections, le bitcoin a atteint un niveau record. Les investisseurs en cryptomonnaies ont ainsi célébré la probable victoire électorale de Donald Trump, qui s'est engagé à faire des États-Unis "". Le prix de la cryptomonnaie la plus valorisée au monde a dépassé les 75 000 dollars le 6 novembre, surpassant son précédent record de près de 74 000 dollars établi en mars.La nouvelle de la victoire attendue de Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche a fait grimper le bitcoin de plus de 10 % en l'espace de quelques heures seulement. Les investisseurs s'attendaient à une certaine volatilité dans les échanges de bitcoins jusqu'à ce qu'un vainqueur clair de l'élection émerge. Une victoire de la vice-présidente Kamala Harris était considérée comme un risque de baisse du prix du bitcoin, tandis que les traders prédisaient une hausse du prix en cas de victoire de Trump. Le cofondateur de Gemini, Tyler Winklevoss, a posté sur X : "".[TWITTER]

We are on the brink of a new American Renaissance. — Tyler Winklevoss (@tyler) November 6, 2024