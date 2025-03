L'entreprise de la famille Trump plonge davantage dans les cryptomonnaies avec un nouveau stablecoin : World Liberty Financial va lancer un jeton baptisé « USD1 » adossé à la dette du gouvernement américain

Un marché de plus en plus encombré



Pour rappel, la plateforme de cryptomonnaies World Liberty Financial a été lancée par la famille Trump en septembre 2024. Promue par le président Donald Trump comme une initiative embrassant l'avenir de la cryptomonnaie, elle fait cependant l'objet de vives critiques de la part de certains experts, qui craignent qu'elle ne déclenche d'importants conflits constitutionnels. En janvier dernier, des représentants démocrates ont d'ailleurs réclamé une enquête éthique sur les projets de cryptomonnaie de Donald Trump , estimant que la WLFI est en conflit d'intérêts.S'exprimant au sujet de la récente initiative de la famille Trump, Zach Witkoff, cofondateur de World Liberty Financial, a déclaré : « USD1 offre ce que les projets de cryptomonnaie algorithmiques et anonymes ne peuvent pas : l'accès à la puissance de la DeFi étayée par la crédibilité et les garanties des noms les plus respectés de la finance traditionnelle ».« Nous proposons un stablecoin en dollar numérique que les investisseurs souverains et les grandes institutions peuvent intégrer en toute confiance dans leurs stratégies pour des transactions transfrontalières transparentes et sécurisées. », a rajouté Zach Witkoff.Cette évolution intervient alors que la capitalisation boursière des stablecoins adossés au dollar - des cryptomonnaies qui promettent un rattachement de valeur fixe à un autre actif - a atteint de nouveaux sommets historiques cette année et a progressé de plus de 46 % au cours de l'année écoulée, selon CryptoQuant. Le marché a longtemps été dominé par Tether (USDT) et, plus récemment, par l'USDC de Circle.Depuis son lancement en 2024, World Liberty Financial a levé 550 millions de dollars grâce à deux ventes de jetons, dont 250 millions de dollars annoncés la semaine du 17 mars 2025. Le projet soutenu par la famille Trump, qui se décrit comme une plateforme de crypto-banque, a révélé que les entités liées à la famille pourraient recevoir jusqu'à 75 % des revenus nets de l'entreprise.Les ventes ont attiré plus de 85 000 participants vérifiés et des bailleurs de fonds très en vue comme le fondateur de Tron, Justin Sun, qui a augmenté sa participation à 75 millions de dollars en janvier tout en négociant un règlement potentiel avec la SEC dans le cadre d'une affaire de fraude civile.L'ascension rapide de WLFI intervient alors que l'administration Trump accélère son programme en matière de cryptomonnaies.Au début du mois de mars, le président Donald Trump a signé un décret visant à créer une réserve stratégique de bitcoins, et David Sacks, le tsar de l'IA et de la cryptomonnaie de l'administration, a divulgué la vente de plus de 200 millions de dollars d'investissements dans des actifs numériques pour éviter les problèmes de conflit d'intérêts. Zach Witkoff affirme que le projet est « sur la bonne voie pour dynamiser la DeFi », même si l'examen minutieux de sa structure financière et de ses implications politiques s'intensifie.Les stablecoins, qui sont devenus une partie « systémiquement importante » du marché pour certains analystes, sont largement utilisés pour les échanges sur les bourses centralisées et décentralisées et comme collatéral dans les DeFi. Les investisseurs en cryptomonnaie les surveillent de près pour obtenir des preuves de la demande, de la liquidité et de l'activité sur le marché.WLFI est la dernière entreprise à rejoindre ce marché de plus en plus encombré. PayPal et Gemini font partie des nombreux émetteurs américains de stablecoins. En décembre, Ripple a annoncé son nouveau stablecoin, appelé ripple USD ou RLUSD. Un mois plus tôt, un consortium d'entreprises comprenant Robinhood, Galaxy Digital et Kraken a lancé son Global Dollar, ou USDG, et son réseau commun de stablecoins, le Global Dollar Network.L'idée d'utiliser les stablecoins pour préserver l'hégémonie du dollar américain s'est également renforcée ces derniers mois. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré lors du sommet inaugural de la Maison Blanche sur les cryptomonnaies de ce mois-ci que « nous allons faire en sorte que les États-Unis restent la réserve monétaire dominante dans le monde et que nous allons utiliser les stablecoins pour y parvenir. »Lors du Digital Asset Summit qui s'est tenu la semaine dernière à New York, Donald Trump s'est adressé virtuellement aux participants en déclarant que le secteur « déclenchera une explosion de la croissance économique et, avec le retour du dollar, les stablecoins, vous contribuerez à étendre la domination du dollar américain ».La législation sur les stablecoins est largement considérée comme le fruit le plus bas pour la législation sur les cryptomonnaies, dont la plupart des acteurs du marché espèrent qu'elle sera adoptée et mise en œuvre dans le courant de l'année. La loi GENIUS, qui vise à fournir un cadre pour la réglementation des stablecoins, a récemment été adoptée par le comité bancaire du Sénat avec un soutien bipartisan. Lorsque les États-Unis se doteront d'une législation sur les stablecoins, on s'attend à ce que les banques commencent à émettre les leurs afin de profiter de leur capacité à rendre les paiements plus rapides, moins chers et plus transparents.« Les stablecoins sont considérés comme politiquement plus faciles à mettre en place au Congrès, mais ils auront en réalité un impact beaucoup plus important sur les États-Unis et le monde que la structure du marché [législation] », a déclaré Alex Thorn, responsable de la recherche à l'échelle de l'entreprise chez Galaxy Digital, lors du sommet sur les actifs numériques. « Il est important de savoir qui réglemente qui... si vous faites partie des personnes qui seront réglementées, mais le projet de loi sur les stablecoins pourrait consolider la domination du dollar pendant 100 ans. »Alors que l'implication de la famille Trump dans les cryptomonnaies se renforce, des initiatives antérieures ont entraîné des pertes considérables. Les partisans de Donald Trump ont effectivement perdu 12 milliards de dollars après l'effondrement du memecoin $TRUMP , qui est passé de 15 milliards de dollars à 2,7 milliards de dollars à la fin du mois de février. Le jeton de Melania Trump a lui aussi connu une chute vertigineuse : un investissement de 10 000 dollars à son apogée ne valait plus que 652,44 dollars au début du mois de mars 2025.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative crédible ou pertinente ?