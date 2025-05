58 portefeuilles de cryptomonnaie ont gagné plus de 10 millions $ chacun avec le jeton $TRUMP du président Donald Trump, totalisant 1,1 milliard $ de profits, tandis que 764 000 autres ont perdu de l'argent



Ces révélations interviennent alors que le memecoin $TRUMP a fait l'objet d'un examen minutieux et a suscité plusieurs inquiétudes. Selon les analystes du marché de la cryptomonnaie, le fait que Trump détienne 80 % des parts de son memecoin est un énorme signal d'alarme pour les investisseurs , car cela fait craindre qu'une vente soudaine n'enrichisse le président tout en déstabilisant la confiance des investisseurs dans ce secteur. Les analystes avertissent en outre que ces participations concentrées mettent en évidence la nature spéculative des memecoins, que beaucoup considèrent comme des actifs volatils dépourvus de valeur intrinsèque.Selon l'analyse on-chain de Chainalysis, la plupart des portefeuilles ayant acheté le memecoin $TRUMP et ayant perdu de l'argent sur l'investissement détenaient de petites quantités du jeton. Les portefeuilles de cryptomonnaie sont des comptes qui stockent les clés dont un utilisateur a besoin pour accéder à ses avoirs en cryptomonnaie et les utiliser.Chainalysis a indiqué que si environ 2 millions de portefeuilles ont acheté le jeton, 58 portefeuilles ont gagné plus de 10 millions de dollars chacun, soit un total d'environ 1,1 milliard de dollars de gains.Le jeton $TRUMP, qui a gagné en popularité après avoir été associé au début du second mandat de Donald Trump, a connu de fortes variations de prix et des rendements très inégaux pour les investisseurs. Fight Fight Fight LLC et CIC Digital LLC contrôlent la majeure partie de l'offre de jetons.L'intérêt pour le jeton a grimpé de plus de 50 % après que le site web du projet a promis une place à un dîner en cravate noire avec le président aux 220 premiers détenteurs.L'événement $TRUMP, prévu le 22 mai au Trump National Golf Club, à Washington, D.C., comprend une réception pour les 25 portefeuilles ayant le solde de pièces le plus élevé, ainsi qu'une visite de la Maison-Blanche.Ce rallye a fait grimper la capitalisation boursière du jeton à 2,7 milliards de dollars à son apogée, mais elle est retombée depuis à environ 2,17 milliards de dollars.Depuis cette hausse, environ 54 000 portefeuilles ont acheté la pièce. Au total, 100 000 nouveaux portefeuilles ont acheté le jeton $TRUMP depuis le 15 avril, a indiqué Chainalysis, prolongeant ainsi la hausse post-annonce malgré la volatilité persistante du marché de la cryptomonnaie dans son ensemble.Le jeton mème de la marque Trump a attiré l'attention des régulateurs et des organismes de surveillance de l'éthique.Les législateurs enquêtent maintenant officiellement pour savoir si le memecoin $TRUMP - et une entreprise de cryptomonnaie connexe appelée World Liberty Financial, qui envoie 75% des revenus à la famille Trump - constituent un conflit d'intérêts direct pour le président.La sous-commission permanente d'enquête du Sénat a lancé une enquête sur la structure de propriété et le modèle de revenus du jeton, tandis que les démocrates de la Chambre des représentants ont quitté une audition sur les cryptomonnaies en signe de protestation.Au centre de la controverse, la compétition pour les meilleurs détenteurs de jetons, les messages promotionnels du président lui-même et les liens avec des investisseurs étrangers, notamment un fonds émirati soutenu par l'État et le magnat de la cryptomonnaie Justin Sun.Lancé en janvier avant la seconde investiture de Donald Trump, le jeton a d'abord vu sa valeur grimper à 15 milliards de dollars après une série de messages promotionnels du président sur Truth Social et X. Il a perdu la majeure partie de cette valeur en quelques jours.Seuls 20 % de l'offre totale de jetons sont actuellement en circulation. Les 80 % restants - qui seraient contrôlés par la Trump Organization et des entités affiliées - sont bloqués selon un calendrier d'acquisition de trois ans. Les déclarations publiques indiquent que les initiés ont accepté de ne pas vendre leurs allocations avant quelques mois.Même si leurs jetons sont soumis à des restrictions d'acquisition, les investisseurs internes perçoivent des revenus substantiels.Depuis janvier, plus de 324 millions de dollars de frais de transaction ont été acheminés vers des portefeuilles liés aux créateurs du projet, selon Chainalysis. Le code du jeton dirige automatiquement une partie de chaque transaction vers ces adresses, ce qui permet à l'équipe de tirer profit de l'activité en cours.Cette hausse des profits pour quelques privilégiés intervient après une chute massive de la valeur des jetons liés à la famille Trump au début de l'année 2025. Vers fin février, les partisans de Donald Trump ont perdu 12 milliards de dollars après l'effondrement des memecoins $TRUMP et $MELANIA. Le memecoin de Trump est passé de 15 milliards de dollars à 2,7 milliards de dollars le 27 février, et ne valait plus que 11,27 dollars début mars. Dans le même temps, la cryptomonnaie de Melania Trump, qui s'échangeait à 13,73 dollars lors de son lancement, a fortement chuté, réduisant un investissement de 10 000 dollars à seulement 652,44 dollars au début du mois de mars.Ces pertes financières sont survenues dans un contexte de relâchement de la réglementation sous l'administration Trump. Le ministère de la Justice de Donald Trump a en effet choisi de ne pas poursuivre les enquêtes sur les fraudes liées aux cryptomonnaies et a démantelé l'équipe chargée des crimes liés à ces actifs numériques. La SEC, pour sa part, a discrètement mis fin à d'importantes enquêtes et poursuites concernant les cryptomonnaies. Ces mesures reflètent une tendance plus large à la diminution de la surveillance, alors même que l'industrie des cryptomonnaies a massivement investi dans la campagne de Donald Trump pour 2024.