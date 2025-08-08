Le président Donald Trump a signé un décret autorisant l'intégration d'actifs alternatifs tels que les fonds privés, les cryptomonnaies et l'immobilier dans les plans de retraite américains

Un décret récemment signé par Donald Trump permettrait à des millions d'Américains qui épargnent pour leur retraite via des comptes 401(k) d'avoir la possibilité d'investir leur argent dans des fonds privés et des cryptomonnaies à haut risque. La décision de Trump récompense à la fois le secteur du capital-investissement, qui pèse 5 000 milliards de dollars et qui, depuis des décennies, souhaite jouer un rôle dans les plans de retraite, et le secteur des cryptomonnaies, dont les dirigeants ont fortement soutenu la campagne de Trump en 2024, car ils souhaitaient que les Américains acceptent davantage les cryptomonnaies.
L'incursion de Donald Trump dans la cryptomonnaie reste un sujet de préoccupations sur les plans politique, économique et éthique. Le président américain a lancé des actifs numériques qui l'ont enrichi personnellement. Au total, Donald Trump aurait engrangé environ un milliard de dollars au cours des neuf derniers mois. Sa valeur nette est passée à 5,6 milliards de dollars. Ces projets l'auraient également aidé à faire face aux frais de justice colossaux. Derrière les profits affichés et le marketing flamboyant se cachent de lourds soupçons de conflits d'intérêts, de favoritisme politique, de financement opaque et de compromission éthique.
Malgré cela, un décret récemment signé par Donald Trump permettrait à des millions d'Américains qui épargnent pour leur retraite via des comptes 401(k) d'avoir la possibilité d'investir leur argent dans des fonds privés et des cryptomonnaies à haut risque. Un décret qui pourrait donner à ces acteurs financiers l'accès tant recherché à un pool de fonds d'une valeur de plusieurs milliers de milliards.
Il n'y a pas de changement immédiat dans la manière dont les gens investissent une partie de leurs revenus professionnels. Les agences fédérales devront réécrire les règles et réglementations afin d'autoriser ces choix élargis, ce qui prendra plusieurs mois, voire plus. Mais une fois cela fait, les employeurs pourraient proposer un éventail plus large de fonds communs de placement et d'investissements à leurs employés, selon la Maison Blanche. Les nouveaux plans pourraient investir dans des actifs alternatifs, en particulier le capital-investissement, les cryptomonnaies et l'immobilier.
Le décret du président républicain charge le ministère du Travail et d'autres agences de redéfinir ce qui serait considéré comme un actif éligible au titre des règles de retraite 401(k). Les plans de retraite des Américains sont régis par une loi connue sous le nom de Employee Retirement Income Security Act de 1974, plus connue sous le nom d'ERISA. Les employeurs sont tenus par la loi d'offrir des options de retraite qui sont dans le meilleur intérêt de leurs employés, et non de Wall Street. La plupart des plans de retraite des Américains sont composés d'investissements en actions et en obligations et, dans une moindre mesure, d'espèces et de matières premières très négociées telles que l'or.
La décision de Trump récompense à la fois le secteur du capital-investissement, qui pèse 5 000 milliards de dollars et qui, depuis des décennies, souhaite jouer un rôle dans les plans de retraite, et le secteur des cryptomonnaies, dont les dirigeants ont fortement soutenu la campagne de Trump en 2024, car ils souhaitaient que les Américains acceptent davantage les cryptomonnaies.
Sous la présidence démocrate de Joe Biden, les régulateurs fédéraux devaient traiter les investissements dans les cryptomonnaies avec « une extrême prudence » en raison de leur extrême volatilité. Il n'est pas rare que le bitcoin, l'ethereum et d'autres grandes cryptomonnaies fluctuent de 10 % à la hausse ou à la baisse en une seule journée, alors qu'une variation de 2 % ou 3 % en une seule journée sur le marché boursier serait considérée comme historique.
Pour les entreprises de cryptomonnaie, qui ont fait don de millions de dollars à la campagne de Trump ainsi qu'à son investiture, l'un des objectifs était de faire en sorte que leur secteur soit soumis à la loi ERISA. Coinbase, l'une des plus grandes entreprises de cryptomonnaie aux États-Unis, a également été l'un des principaux donateurs de la parade militaire de Trump à Washington cet été. Sous Trump, la Securities and Exchange Commission a abandonné son procès contre Coinbase, alors que l'administration Biden a déclaré que les cryptomonnaies devaient être traitées comme des titres.
Les cryptomonnaies sont particulièrement populaires auprès des jeunes Américains. Bien que volatile, le bitcoin a généralement connu une tendance à la hausse depuis sa création par un programmeur anonyme il y a près de 20 ans. Après l'annonce du décret, le prix du bitcoin a augmenté de 2 % pour atteindre 116 542 dollars et a presque doublé depuis l'élection de Trump.
« Il était inévitable que le bitcoin fasse son entrée dans les plans 401(k) américains », a déclaré Cory Klippsten, PDG de Swan Bitcoin. « À mesure que les fiduciaires prendront conscience du potentiel de hausse ajusté au risque du bitcoin à long terme, nous assisterons à une augmentation des allocations, en particulier de la part des jeunes travailleurs férus de technologie qui veulent de l'argent solide, et non des glaçons en train de fondre. »
Les sociétés de capital-investissement dépendent fortement des particuliers fortunés et des régimes de retraite publics et privés, qui ont des horizons d'investissement extrêmement longs. Mais l'accès aux actifs de retraite des Américains ouvrirait un vaste réservoir de liquidités.
Le PDG de Blackstone, Steve Schwarzman, a déclaré aux investisseurs dès 2017 au moins que c'était son « rêve » et celui du secteur de pouvoir puiser dans ces actifs de retraite. Les administrations précédentes, républicaines et démocrates, ont convenu que les investissements en capital-investissement, qui peuvent être plus risqués, plus coûteux et moins liquides que les fonds communs de placement traditionnels sur les marchés boursiers et obligataires, ne devraient pas être inclus dans les plans 401(k).
Selon Cambridge Associates, le rendement annuel moyen historique des actifs de capital-investissement depuis 1990 est d'environ 13 %, net de frais. L'indice S&P 500 a enregistré un rendement annuel approximatif, dividendes compris, d'environ 10,6 % au cours de la même période. Cependant, les actifs de capital-investissement ont tendance à être bloqués pendant des années, car les entreprises qui les sous-tendent doivent être vendues sur le marché privé, ce qui les rend très illiquides par rapport aux actions, qui peuvent être vendues en une journée.
« Nous sommes impatients de travailler avec l'administration Trump à l'élaboration d'un cadre réfléchi qui élargisse l'accès aux alternatives pour les épargnants en vue de la retraite, offrant aux Américains davantage de diversification et d'options d'investissement avec des garde-fous appropriés pour les investisseurs », a déclaré Bryan Corbett, président-directeur général de la Managed Funds Association, le groupe professionnel du secteur du capital-investissement. Même après la rédaction des réglementations, il faudra du temps aux grandes sociétés de plans de retraite, telles que Fidelity, Vanguard, T. Rowe Price et d'autres, pour développer des fonds appropriés pour les employeurs.
Concernant les cryptomonnaies, les récentes actions de Trump confirme le virage à cent quatre-vingts degrés qu'il a pris. Il a engrangé un milliard de dollars en neuf mois grâce à des projets de cryptomonnaies controversés. Il promeut des politiques favorables aux jetons numériques et la famille Trump multiplie les projets de cryptomonnaies, ce qui crée un réseau sans précédent de conflits d'intérêts. Cet état de choses suscite l'indignation des initiés du secteur, des législateurs démocrates et des organismes de surveillance éthique.
Voici l'annonce de la Maison Blanche :
Fiche d'information : Le président Donald J. Trump démocratise l'accès aux actifs alternatifs pour les investisseurs 401(k)
ÉLARGIR LES CHOIX D'INVESTISSEMENT POUR LES PLANS 401(K) : Aujourd'hui, le président Donald J. Trump a signé un décret permettant aux investisseurs 401(k) d'accéder à des actifs alternatifs pour obtenir de meilleurs rendements et une meilleure diversification.
- Le décret charge le secrétaire au Travail de réexaminer les directives du ministère du Travail concernant les obligations fiduciaires relatives aux investissements dans des actifs alternatifs dans le cadre des plans 401(k) et autres plans à cotisations définies régis par l'ERISA.
- Le décret demande au secrétaire au Travail de clarifier la position du ministère du Travail sur les actifs alternatifs et le processus fiduciaire approprié associé à l'offre de fonds d'allocation d'actifs contenant des investissements dans des actifs alternatifs.
- Le décret ordonne au secrétaire au Travail de consulter le secrétaire au Trésor, la Commission des opérations de bourse et d'autres régulateurs fédéraux afin de déterminer si des modifications réglementaires parallèles doivent être apportées au sein de ces agences pour donner effet à l'objectif du décret.
- Le décret ordonne à la Commission des opérations de bourse de faciliter l'accès aux actifs alternatifs pour les plans d'épargne-retraite à cotisations définies gérés par les participants en révisant les réglementations et les directives applicables.
PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ DE LA RETRAITE GRÂCE À DES INVESTISSEMENTS DIVERSIFIÉS : Le président Trump souhaite offrir aux travailleurs américains davantage d'options d'investissement afin de leur permettre d'obtenir des résultats plus solides et plus sûrs sur le plan financier pour leur retraite.
- Plus de 90 millions d'Américains participent à des plans à cotisations définies parrainés par leur employeur, et la plupart d'entre eux ne sont actuellement pas autorisés à investir dans des actifs alternatifs, contrairement aux investisseurs fortunés et aux plans de retraite des fonctionnaires.
- Les actifs alternatifs, tels que les fonds privés, l'immobilier et les actifs numériques, offrent des rendements compétitifs et des avantages en termes de diversification.
- Les excès réglementaires et les risques de litiges ont empêché les fiduciaires des plans régis par l'ERISA d'inclure des actifs alternatifs dans leurs portefeuilles d'investissement, ce qui a freiné la croissance des retraites des travailleurs.
- Le président Trump élargit l'accès à ces actifs afin de garantir une retraite digne et confortable à tous les Américains.
CONSTITUER UN PATRIMOINE ET ASSURER LA RETRAITE DE TOUS LES AMÉRICAINS : Le président Trump tient sa promesse d'améliorer les opportunités financières et la sécurité de la retraite pour tous les Américains, en veillant à ce qu'ils puissent constituer un patrimoine et prospérer.
- Le ministère du Travail du président Trump a déjà annulé les directives mises en place par l'administration Biden concernant les actifs numériques.
- Le projet de loi « One Big Beautiful Bill » du président Trump tient sa promesse de garantir aux retraités la possibilité de conserver une plus grande partie de leurs prestations durement gagnées.
- Le président Trump a promis de faire des États-Unis la « capitale mondiale de la cryptomonnaie », soulignant la nécessité d'adopter les actifs numériques pour stimuler la croissance économique et le leadership technologique.
- Grâce à des réductions d'impôts et à la déréglementation, le président Trump tient sa promesse de rendre l'Amérique à nouveau riche, en donnant aux travailleurs les moyens d'épargner et d'investir davantage pour leur retraite.
