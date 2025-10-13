Les droits de douane de 100 % imposés par Trump à la Chine provoquent un effondrement record de 19 milliards $ sur le marché des cryptomonnaies, la chute du Bitcoin a effacé 1 000 milliards $ de capitalisation

Le 10 octobre 2025, les droits de douane de 100 % imposés par Trump sur les importations chinoises ont déclenché un effondrement historique des cryptomonnaies, liquidant plus de 19 milliards de dollars de positions en 24 heures, le plus important jamais enregistré, surpassant les effondrements de Luna et FTX. Le Bitcoin a chuté de 17 %, effaçant 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cet événement a mis en évidence les risques liés au surendettement et les vulnérabilités géopolitiques.
Les marchés boursiers américains ont fortement chuté le vendredi 10 octobre 2025, après l'annonce par le président Donald Trump d'un projet d'« augmentation massive » des droits de douane sur les importations en provenance de Chine. Cette chute soudaine a surpris les investisseurs et mis fin à plusieurs mois de calme sur les marchés. Des indices comme le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont plongé. Les entreprises technologiques sensibles aux tensions commerciales, telles que Nvidia, AMD ou Tesla, ont également enregistré de fortes pertes, tandis que les actions dans les terres rares ont bondi à la suite des restrictions à l'exportation imposées par la Chine.
Dans un étonnant exemple de volatilité du marché, le secteur des cryptomonnaies a également connu l'un de ses plus graves événements de liquidation le 10 octobre 2025, lorsque les prix ont chuté en réponse aux tensions géopolitiques. Une cryptomonnaie est une monnaie électronique (actif numérique) émise de pair à pair, sans nécessiter de banque ou de banque centrale ni d'intermédiaire humain. Elle est utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé basé sur une blockchain intégrant des technologies de cryptographie pour les processus d'émission et de règlement des transactions.
Déclenchée par l'annonce du président américain Donald Trump d'un droit de douane supplémentaire de 100 % sur les importations chinoises et de contrôles à l'exportation sur les logiciels, les actifs numériques ont fortement chuté, effaçant des milliards de dollars de positions à effet de levier. Selon les données de Bloomberg, plus de 3 milliards de dollars de positions cryptographiques ont été liquidés en une seule heure, un chiffre qui a rapidement grimpé à plus de 6 milliards de dollars à mesure que la vente massive s'intensifiait.
Cet événement a surpassé les précédents chocs du marché, notamment les effondrements de Luna et FTX, marquant ainsi la plus grande liquidation en une seule journée de l'histoire des cryptomonnaies. Les traders, dont beaucoup avaient misé sur des paris à effet de levier dans le contexte du récent record historique du Bitcoin, ont été pris au dépourvu par le ralentissement rapide. La capitalisation boursière globale a perdu des centaines de milliards, le Bitcoin chutant de 17 % et l'Ethereum passant sous la barre des 3 700 dollars.
Le catalyseur était indéniablement lié à la position commerciale agressive de Trump, qui a ravivé les craintes d'un ralentissement économique mondial et perturbé les chaînes d'approvisionnement essentielles aux industries technologiques et cryptographiques. Les droits de douane ont amplifié la volatilité, entraînant une cascade de ventes forcées lorsque les appels de marge ont touché les positions surendettées. Au total, les liquidations ont atteint le montant stupéfiant de 19,35 milliards de dollars en 24 heures, touchant 1 666 361 traders.
Les initiés du secteur soulignent que les mécanismes des contrats à terme perpétuels et des opérations à fort effet de levier sur des plateformes telles que Binance et Bybit ont joué un rôle amplificateur clé. Lorsque les prix chutent soudainement, les systèmes automatisés liquident les positions pour couvrir les pertes, créant ainsi une boucle de rétroaction qui accélère la baisse. Cet événement de désendettement a effacé 19,5 milliards de dollars, éclipsant les krachs précédents et exposant la fragilité des opérations spéculatives sur les actifs numériques.
Les principales cryptomonnaies ont été les plus touchées : selon les chiffres, 2,15 milliards de dollars de positions longues ont été liquidées pour le Bitcoin, 1,79 milliard pour l'Ethereum et 629 millions pour le Solana. Les altcoins comme le XRP et le Dogecoin ont connu des baisses encore plus importantes, certaines atteignant 20 % à 50 %. Les répercussions se sont étendues au-delà des marchés au comptant, affectant les sorties de fonds des ETF et les participations institutionnelles, les chocs macroéconomiques liés aux droits de douane venant aggraver les pressions existantes.
Pour les initiés, cet événement souligne l'interdépendance entre la cryptomonnaie, la finance traditionnelle et la géopolitique. Si certains y voient une remise à zéro salutaire qui élimine l'effet de levier excessif, d'autres mettent en garde contre une incertitude prolongée en cas d'escalade des guerres commerciales. Un rapport l'a qualifié de plus grande liquidation de l'histoire, avec 1 000 milliards de dollars effacés de la capitalisation boursière en quelques heures, ce qui a suscité des appels en faveur de meilleurs outils de gestion des risques.
Les traders chevronnés se souviennent d'une volatilité similaire lors du krach lié à la COVID en 2020 ou de l'implosion de FTX en 2022, mais l'ampleur de cet épisode, qui avoisine les 10 milliards de dollars selon certaines estimations de TechJuice, met en évidence l'évolution des risques sur un marché en pleine maturation. Plus de 1,5 million de comptes ont été liquidés, soulignant les dangers des paris à haut risque dans des environnements volatils.
Les régulateurs pourraient examiner ces événements de plus près, ce qui pourrait conduire à des limites de levier plus strictes ou à des exigences de transparence accrues. Parallèlement, le rebond rapide du marché à environ 3 700 milliards de dollars suggère une certaine résilience, mais les initiés conseillent la prudence. Comme l'a dit un analyste, il ne s'agissait pas seulement d'une baisse, mais d'un ajustement de compte historique pour l'optimisme excessif dans le trading de cryptomonnaies.
Un exemple, entre 2021 et 2022, le bitcoin avait atteint un niveau record pour l'époque d'environ 69 000 $, mais a ensuite chuté de plus de 40 % en quelques mois. Dans l'ensemble, la valeur du marché de la cryptomonnaie avaitt diminué de plus de 1 000 milliards de dollars depuis le pic du bitcoin, mais il a montré des signes de reprise en février 2022. Une situation qui a provoqué des problèmes de santé mentale liés à la cryptomonnaie chez les investisseurs qui ne savait que très peu de choses sur ce dans quoi ils investissaient.
Les politiques de Trump étant susceptibles d'influencer le commerce mondial pendant des mois, les marchés des cryptomonnaies pourraient être confrontés à des vents contraires persistants. Pourtant, l'histoire montre que de telles purges précèdent souvent des phases haussières, car les carnets de commandes assainis attirent de nouveaux capitaux. Des rapports ont noté la plus forte baisse du Bitcoin depuis avril, la reliant directement à l'annonce des droits de douane.
En 2022, Rabi Sankar de la banque centrale de l'Inde avait déjà déclaré : « Les cryptomonnaies ont été spécifiquement développées pour contourner le système financier réglementé et ne sont adossées à aucun flux monétaire sous-jacent. Elles n'ont pas de flux de trésorerie sous-jacent ; elles n'ont pas de valeur intrinsèque ; qu'elles s'apparentent à des systèmes de Ponzi, et peuvent même être pires. Des gens se sont littéralement fait escroquer pour des dizaines de milliards de dollars. »,
Cependant, pour les acteurs du secteur, la conclusion est claire : à une époque où la politique peut entraîner des fluctuations de plusieurs milliards de dollars, la diversification et un effet de levier prudent sont primordiaux. Cet événement, bien que douloureux, pourrait finalement renforcer le secteur en éliminant les pratiques non durables, ouvrant ainsi la voie à une croissance plus stable à l'avenir.
