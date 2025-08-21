Les cryptomonnaies frauduleuses du président Trump et de Melania ont perdu presque toute leur valeur, la cryptomonnaie de Trump a chuté de près de 90 % et celle de Melania n'a plus aucune valeur.

Les cryptomonnaies de Trump et Melania ont perdu presque toute leur valeur. Selon un rapport, la valeur de la cryptomonnaie Trump a de nouveau chuté, à 9 dollars, soit une baisse de 88 % par rapport à son plus haut niveau atteint en janvier. De son côté, la cryptomonnaie de la première dame vaut désormais moins d'un quart de dollar.
Quelques jours avant l'entrée en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche, le président américain et la première dame, Melania Trump, ont lancé leurs cryptomonnaies. En mars, les partisans de Donald Trump ont perdu 12 milliards de $ après l'effondrement des memecoin de Trump et de Melania. Le memecoin de Trump est passé de 15 milliards de dollars à 2,7 milliards de dollars le 27 février, et ne valait plus que 11,27 dollars début mars, soit une perte de plus de 12 milliards de dollars. En outre, ceux qui ont investi 10 000 dollars dans la pièce de Melania lors du pic de 13,73 dollars atteint lors de l'inauguration ne valaient plus que 652,44 dollars.
Puis en avril, le fournisseur de données blockchain Bubblemaps a rapporté que le jeton $MELANIA était confronté à des « ventes massives » alors que l'équipe derrière le projet aurait discrètement siphonné des millions du fonds communautaire. Les projets crypto mettent généralement de côté des fonds communautaires pour tout ce qui concerne le développement de l'écosystème et les programmes d'incitation de la communauté. Mais Bubblemaps a suggéré que les membres de l'équipe de MELANIA semblent utiliser le fonds communautaire du projet comme une tirelire personnelle. Il faut dire que les responsables du memecoin MELANIA détiennent 92% de son offre totale, sous la forme dun « portefeuilles déquipe » présenté comme communautaire.
Actuellement, les cryptomonnaies de Trump et Melania ont perdu presque toute leur valeur. Selon un rapport, la valeur de la cryptomonnaie Trump a de nouveau chuté, à 9 dollars, soit une baisse de 88 % par rapport à son plus haut niveau atteint en janvier. De son côté, la cryptomonnaie de la première dame vaut désormais moins d'un quart de dollar.
Quelques jours avant sa deuxième investiture, le président, qui avait déclaré à Fox News lors de son premier mandat qu'il n'était pas « un grand fan » des cryptomonnaies, qu'il jugeait potentiellement « fausses », s'est lancé dans l'aventure des cryptomonnaies. La valeur de la cryptomonnaie meme a rapidement grimpé en flèche pour atteindre environ 75 dollars. Elle a chuté peu après, mais a connu une hausse en avril lorsque Trump a annoncé « l'INVITATION la plus EXCLUSIVE au monde » : les 220 meilleurs investisseurs de la cryptomonnaie $TRUMP pourraient profiter d'un dîner privé avec le président dans son club de golf en Virginie.
La première dame, Melania Trump, est également présente dans le secteur des cryptomonnaies. Sa cryptomonnaie $MELANIA a suivi une trajectoire similaire à celle de son mari, avec une chute vertigineuse de 98 % par rapport à son pic de 8,50 dollars atteint mi-janvier. En mai, le Financial Times a publié une enquête sur la cryptomonnaie meme de Melania Trump, révélant qu'un groupe de traders avait engrangé près de 100 millions de dollars en achetant des pièces $MELANIA quelques minutes avant leur annonce publique, avant de se débarrasser de la plupart de leurs avoirs après la flambée de leur valeur suite à cette annonce.
Maintenant que ces cryptomonnaies ont perdu de leur valeur, les critiques à l'égard de la famille Trump semble reprendre. Donald Trump a été un farouche opposant aux cryptomonnaies lors de sa première présidence et les considérait comme une escroquerie. Cependant, il a fait un virage à cent quatre-vingts degrés et les présente comme l'avenir de la finance. Il a engrangé un milliard de dollars en neuf mois grâce à des projets de cryptomonnaies controversés. Il promeut des politiques favorables aux jetons numériques et la famille Trump multiplie les projets de cryptomonnaies, ce qui crée un réseau sans précédent de conflits d'intérêts.
Cet état de choses suscite l'indignation des initiés du secteur, des législateurs démocrates et des organismes de surveillance éthique. En effet, les initiatives de Donald Trump en matière de cryptomonnaie révèlent une tendance préoccupante : la monétisation directe de la figure politique elle-même. Il ne s'agit plus seulement de levées de fonds classiques ou de donations, mais de la création d'un écosystème où la loyauté se mesure en jetons, où l'accès au pouvoir est conditionné par des investissements en cryptomonnaie, et où la frontière entre électeur, client et investisseur disparaît peu à peu.
